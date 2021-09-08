ليبيا – حذر الباحث الاجتماعي وأستاذ العلوم الاجتماعية محمد اسطيل من أن توافد هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال المهربين سيشكل خطرًا على الأمن الصحي والقومي الليبي.

اسطيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء أوضح أن الأطفال المهربين قد يستخدمون في أعمال عنف فتستقطبهم جماعات إرهابية لنسف مشاريع المصالحة واستهداف الأمن القومي الليبي، منبهًا إلى أن الأطفال من سن 13 إلى 18 عامًا يسهل خدعاهم والتغرير بهم وتغلب على طباعهم العاطفة”.

وتابع الباحث الاجتماعي: “أفضل الحلول هو جمع الأطفال الأفارقة من شوارع مدينة سبها وإعادتهم إلى ذويهم في كل البلدان التي أتو منها”، مؤكدًا أن تشغيلهم في هذه السن جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.