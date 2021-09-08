ليبيا- كشف تقرير نشرته شركة “بتروفاكت” البريطانية عن حصول الأخيرة على عقود تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من شركة ليبية في قطاع النفط والغاز.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن العقود تم إبرامها مع شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مبينا إن من بينها عقد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل إيراوين لمنشآت الإنتاج المبكرة التي تتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتكليف.

وأشار التقرير إلى أن نطاق العمل يتضمن معدات سطحية مختلفة مثل خطوط التدفق ومنصات الآبار في حقل نفط إيراوين في جنوب غرب ليبيا فضلا عن شبكة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام المستخرج عبر 100 كيلومتر إلى محطة في حقل الشرارة النفطي والمحطة الفرعية ونظام الاتصالات وغرفة التحكم بحقل النفط.

ووفقا للتقرير فإن الشركة البريطانية قامت مؤخرا بتوقيع عقد مع شركة ليبيا للنفط والغاز لتقديم التصميم الهندسي الأمامي ودراسات المفاهيم في مجال التكرير أو المنبع للعديد من العملاء في ليبيا ناقلا عن مدير العمليات في الشركة إيلي لحود وجهة نظره بشأن الأمر.

وقال لحود:”ليبيا تستعد لتصبح منتجا رئيسيا للنفط والغاز مرة أخرى ونتطلع لمساعدة مؤسسة النفط لتحقيق أهدافها وتطوير البنية التحتية الرئيسية بأمان وزيادة الإنتاج بعد أن أضافت الهندسة والبناء في “بتروفاك” حيوية في مجال تقديم الخدمات الهندسية والمشاريع المعقدة.

واختتم لحود:”إن الشركة تعمل على تدريب القوى العاملة المحلية في منطقة شمال إفريقيا لأكثر من عقدين فيما يعتمد منح العقد الأخير لشركة “زلاف ليبيا” على قوة وقدرات “بتروفاك” وسجلها الفعال في تقديم الخدمات.

ترجمة المرصد – خاص