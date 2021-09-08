ليبيا – بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هارندل مستجدات العملية الانتخابية والتحضيرات للمراحل المقبلة.

بيان صحفي صادر عن المفوضية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن زيارات ممثلي السفارات والبعثات الديبلوماسية تتواصل لمقرها في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وتابع البيان: إن السايح وهارندل استعرضا مستجدات العملية الانتخابية والتحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين والخيارات المطروحة في المشهد السياسي فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

هذا وأكدت السفيرة البريطانية دعم حكومتها للانتخابات المرتقبة مشيدة بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًا.