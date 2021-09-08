ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن تعليق جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء لليوم سببه تأخر الحكومة عن موعد جلسة الاستجواب لأكثر من أربع ساعات، مع علم الحكومة بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها خلال الجلسة، ومع ذلك حضرت الحكومة للمجلس في وقت متأخر.

بليحق أضاف بحسب المكتب الاعلامي التابع له: “في الوقت الذي كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكرًا في موعد الجلسة للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب”.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب مكثوا في انتظار وصول الحكومة من الساعة الحادية عشر صباحًا وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الساعة الثالثة مساءً وهو أمر غير مبرر وغير مقبول، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة .

وأكد على أن موعد جلسة الاستجواب للحكومة اليوم ومن المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحًا.