بوتين: انتصارات الأولمبيين أثبتت أن روسيا قوة رياضية حقا

روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرياضيين الروس الذين شاركوا في دورة الأولمبياد والبارالمبياد “طوكيو 2020” أثبتوا من جديد أن روسيا قوة رياضية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين ضمن منتدى “روسيا – بلد الرياضة”، والذي افتتح الأربعاء في مدينة قازان الروسية.

وقال الرئيس الروسي:”الانتصارات المشرقة والعروض الناجحة التي لا تُنسى للأولمبيين والبارالمبيين (الروس) في طوكيو أثبتت مرة أخرى بشكل مقنع أن روسيا قوة رياضية حقا”.

وتابع:”يواصل رياضونا بجدارة التقاليد المتميزة التي تشتهر بها بلادنا، ويلاحظ ضيوف مسابقاتنا الدولية على الدوام المعايير التنظيمية العالية وأجواء الضيافة التي نقدمها”.

وحققت روسيا، التي شاركت في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 “طوكيو 2020” التي أقيمت بالفترة بين 23 يوليو الماضي والثامن من أغسطس الجاري، برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

وجاء فريق اللجنة البارالمبية الروسية في المرتبة الرابعة (من حيث عدد الميداليات الذهبية) والمرتبة الثالثة في الترتيب العام برصيد 118 ميدالية (36 ميدالية ذهبية، 33 فضية، 49 برونزية).

وشارك الفريق الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة البارالمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير، بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس، بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: RT