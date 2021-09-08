ترامب يعود لحلبة الملاكمة

الولايات المتحدة – سيعلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على النزال بين الملاكم الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والبرازيلي فيتور بلفور، السبت المقبل، في هوليوود بولاية فلوريدا.

وسينضم إلى الرئيس السابق، نجله دونالد ترامب جونيور للتعليق على الحدث الشهير الذي يتزامن مع إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقال ترامب الأب في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: “أنا أحب الملاكمين العظماء والنزالات الكبيرة”.

وتابع:”إنني أتطلع إلى نزال ليلة السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول من الحلبة، لن ترغب في تفويت هذا الحدث الخاص”.

وسيكون هوليفيلد، بطل الوزن الثقيل السابق البالغ 58 عاما، طرفا في النزال الشهير، بعد أن حل بديلا عن الملاكم أوسكار دي لا هويا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الطرف الآخر سيكون الملاكم بلفور البالغ 44 عاما، وهو بطل سابق في فئة الوزن الثقيل الخفيف.

وسبق لترامب البالغ 75 عاما،استضافة العديد من نزالات الملاكمة الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات في كازينوهاته التي يملكها في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

المصدر: espn