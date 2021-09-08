سوريا – ساد التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت منتخب سوريا وضيفه الإماراتي (1-1) امس في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

ووضع المهاجم الإماراتي علي مبخوت “الأبيض” في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. ورد السوري محمود البحر بهدف التعادل بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك عبدالله الثاني في الأردن.

واكتفى منتخب الإمارات بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى نقطتين، ويحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الأولى، بفارق نقطة أمام العراق الذي يستضيف اليوم، نظيره الإيراني صاحب مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

كما اكتفى منتخب سوريا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على لبنان صاحب المركز السادس الأخير.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية قائمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة منتخب إيران ومضيفه العراقي.

المصدر: وكالات