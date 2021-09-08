حبة طماطم عملاقة تحوز جائزة ذهبية في مسابقة بروسيا (صوره)

حبة طماطم عملاقة تحوز جائزة ذهبية في مسابقة بروسيا (صوره)

روسيا – حصلت حبة طماطم (بندورة) زرعت في إقليم كراسنويارسك الروسي على لقب أكبر طماطم في روسيا، ووفقا لسلطات الإقليم فإن حبة الطماطم تلك تجاوز وزنها 2.2 كيلوغرام.

وبحسب بيان صدر عن السلطات فإن وكالة التسجيلات الدولية Interrecord أقرت أن حبة الطماطم التي تمت زراعتها في منطقة مينوسينسك في إقليم كراسنويارسك تعد أكبر طماطم في روسيا ويبلغ وزنها 2 كيلوغرام و270 غراما.

وأضافت أن العائلة التي زرعت حبة الطماطم حصلت على سيارة لادا جديدة من طراز “غرانتا” كجائزة بعد الفوز في مسابقة زراعية محلية في منطقة مينوسينسك.

وتستضيف مدينة مينوسينسك كل عام في نهاية الصيف مهرجان الطماطم (البندورة)، حيث يتم استعراض أكبر حبات الطماطم.

المصدر: نوفوستي