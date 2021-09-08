المكسيك – هز زلزال مناطق في جنوب غربي العاصمة المكسيكية ” مكسيكو سيتي” الليلة الماضية، ما تسبب في اهتزاز المباني، وخروج الناس إلى الشوارع.

وقال حاكم ولاية غيريرو، هيكتور أستوديلو، إن شخصا واحدا توفي، ولا توجد حتى الآن معلومات أخرى عن عدد الخسائر البشرية، رغم أن السلطات تتلقى العديد من التقارير عن الأضرار المادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو، وعلى بُعد 400 كلم جنوبي العاصمة مكسيكو.

من جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عالية “ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك”.

وأدى الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.

المصدر: أ ف ب + رويترز