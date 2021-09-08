إسرائيل – أفادت المصادر من داخل إسرائيل بأن السجانين الإسرائيليين في سجن “جلبوع” هاجموا الأسرى في قسم 3 بالغازات”، مشيرة إلى أن “توترا شديدا يسود السجن”.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن “وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع”.

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

المصدر: RT