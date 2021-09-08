ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن البدء في التسجيل بمنظومة إسطوانات الغاز المنزلي.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الهدف من التسجيل بالمنظومة تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلي الفعلية من إسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية عبوة 11 كيلو جرام، والتي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج خلال نهاية العام الحالي، ووفقًا الأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.

وطالبت المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة الراغبين في الحصول على أسطوانات الغاز المبادرة بالتسجيل في المنظومة المخصصة لهذا الغرض.