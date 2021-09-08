ليبيا- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمبعوث الأممي يان كوبيتش في مقر المجلس بعد تأجيل جلسة استضافة حكومة الوحدة الوطنية.

بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق تابعته صحيفة المرصد أشار فيه إلى أن صالح وكوبيتش بحثا التطورات السياسية والاستحقاق الانتخابي المقبل مبينا إن رئيس مجلس النواب بين إن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتابع صالح إن هذا الإجراء هو تحقيق إرادة الشعب الليبي ما يحتم تحقيقه في الـ24 من ديسمبر المقبل فيما شدد كوبيتش على ضرورة ذلك وإصدار القوانين اللازمة.