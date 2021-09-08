صحيفة تكشف عن تزويد باكستان لطالبان بطيارين ومقاتلات حربية في معارك بنجشير

صحيفة تكشف عن تزويد باكستان لطالبان بطيارين ومقاتلات حربية في معارك بنجشير

أفغانستان – اتهمت صحيفة ديلي بايونير الهندية، القوات الجوية الباكستانية بمساعدة حركة طالبان أثناء الاستيلاء على محافظة بنجشير.

وتحدثت الصحيفة عن تزويد القوات الباكستانية طالبان بثلاثة طيارين وأربع مقاتلات من طراز “جي إف – 7” لقصف وادي بنجشير، مشيرة إلى أن هذه الطائرات الحربية قامت بحوالي 20 طلعة قتالية.

وكتبت الصحيفة الهندية تقول إن العسكريين الباكستانيين والقوات الخاصة شاركت أيضا في العملية.

بالمقابل، ووصفت صحيفة داون الباكستانية المعلومات عن تورط القوات الجوية الباكستانية في عملية بنجشير بأنها مزيفة.

المصدر: نوفوستي