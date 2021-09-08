روسيا – كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، مادة غذائية يمكن أن تكون السبب في الإصابة بسرطان القولون.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للإصابة بسرطان القولون، هو الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

ويقول، “اللحوم الحمراء المعالجة هي: النقانق والصوصج واللحم المقدد وبيكون (لحم الخنزير المقدد)” وأضاف لهذه القائمة- لحم الخنزير ولحم البقر والضان.

ويضيف مؤكدا، “يعتبر علماء الأورام هذه اللحوم رسميا مادة مسرطنة كالتبغ والكحول والمواد الكيميائية”.

ووفقا للطبيب، هناك بالطبع عوامل أخرى تسبب الإصابة بالسرطان مثل العوامل الوراثية والتهاب القولون التقرحي.

وينصح مياسنيكوف، بعدم انتظار ظهور أعراض المرض، وإجراء تنظير للقولون بعد بلوغ الخمسين من العمر، لأنه قبل هذا العمر نادرا ما تشخص إصابات بسرطان القولون.

المصدر: نوفوستي