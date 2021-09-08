بوركينا فاسو – سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل أمام مضيفه منتخب بوركينا فاسو (1-1) في اللقاء الذي جمعهما امس في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز المهاجم الجزائري سفيان فيغولي هدف التقدم “لمحاربي الصحراء” مبكرا في الدقيقة 18 من زمن الشوط.

ورد المهاجم عبدول فيصل تابسوبا بهدف التعادل لمنتخب “الخيول” في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وكان منتخب الجزائر قد استهل مشواره في دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفوز كاسح على مضيفه منتخب الجيبوتي (8-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، بينما فاز منتخب “الخيول” على مضيفه النيجري بهدفين نظيفين.

واحتفظ منتخب الجزائر بصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني.

بينما يشغل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها أمس الاثنين، بعد فوزه (4-2) على مضيفه الجيبوتي، صاحب المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT