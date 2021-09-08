ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن سبها علي الطرشاني إن المنطقة تشهد انتشارًا كثيفًا للأطفال من الجنسيات الأفريقية في مناطق متفرقة منها، خصوصًا في منطقة القرضة التي تنتشر فيها ظاهرة التسول بشكل كبير.

الطرشاني أضاف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: “بعض العائلات وظفت هؤلاء الأطفال القاصرين في منازلهم كخدم، رغم صغر سنهم وعدم قدرتهم حتى على إعالة أنفسهم”.

وأشار إلى أن أعمار هؤلاء الأطفال لا تزيد عن 14 عامًا، مشيرًا إلى أن بعضهم هاجروا إلى الساحل طمعًا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية مع مهاجرين غير شرعيين منتحلي الشخصية كأنهم أبنائهم.

ورجح أن تكون هذه الفئة العمرية مغررًا بها أو تم خطفها وتجنيدها من قبل شبكات التهريب عن طريق “الكومسرية” وهم مروجو الهجرة غير الشرعية والفئة المسؤولة عن تجارة البشر.

كما أكد أن المديرية في تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية الأخرى في المدينة لحصر العدد الموجود في كامل مدينة سبها ليتم بعدها إعادتهم إلى بلدانهم وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية.