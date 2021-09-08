ليبيا – قال مدير عام مركز التقنيات الحيوية آدم الزغيد إن المركز درب 250 عنصرا من كافة مناطق ليبيا على تقنية الـ PCR وتجهيز 25 معملا بهذه التقنية.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لشبكة ” الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أن الجهاز الخاص بالتعرف على السلالة الهندية غير موجود في ليبيا، ولا يمكن الجزم بوجودها في البلاد.

وأشار إلى أن نسبة العينات الموجبة انخفضت مقارنة بالشهرين الماضيين ولا يزال الوضع غير مستقر.

ونصح الزغيد المواطنين بتلقي التطعيم والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لأنها السبيل الوحيد للخروج من أزمة الوباء.

الزغيد أكد أن المركز بدء في دراسة بحثية للتعرف على نسبة الأجسام المضادة في المجتمع، حيث تم استيلام أكثر من 10 آلاف عينة، والمستهدف 200 ألف عينة.