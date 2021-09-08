روسيا – أعلنت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (آتور)، مايا لوميدزي، أنها لا تتوقع عودة تدفق السياح إلى مصر واليونان إلى مستواه السابق، قبل انتهاء العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية قالت المسؤولة امس أن تدفق السياح الروس إلى منتجعات مصر بعيد جدا عن الأرقام السابقة، مشيرة إلى أنه حتى بعد إعادة الرحلات الجوية إلى مصر من 40 مدينة روسية، فمن غير المرجح أن تبلغ السياحة إلى هذه الوجهة مستوى ما كانت عليه في العام 2015.

وذكرت لوميدزي أن سكان 41 مدينة روسية بإمكانهم السفر إلى مصر، لكن جميع الرحلات منتظمة، ولا تزال رحلات الشارتر إلى هذا البلد غائبة، الأمر الذي يؤثر على ثمن التذاكر ويبعد مصر عن الدولة الرائدة بالنسبة لقطاع السياحة الروسي، ألا وهي تركيا.

أما حول السياحة من بلادها إلى اليونان فوصفت المسؤولة هذه الوجهة بالغالية جدا، ما يجعل عودة تدفق السياح الروس إلى منتجعاتها إلى مستوى العام 2019 (مليون سائح) مستحيلا.

وأضافت أن بلوغ المستوى المذكور ليس في الأفق أيضا بالنسبة للإمارات والدومينيكان، لكنها لفتت إلى أن هناك بلدانا سيكون تدفق السياح الروس إليها قريبا من أرقام العام 2019 ، أو حتى سيفوق هذا المستوى، وهي كوبا وتنزانيا وسيشيل والمالديف.

المصدر: “تاس”