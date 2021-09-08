ليبيا – أعلن مكتب النائب العام أمس الثلاثاء ضبط القيادي امبارك الخازمي، وذلك في إطار ملاحقة عناصر وقيادات تنظيم الدولة ، المؤسسة على أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام في مواجهتهم.

مكتب النائب العام أشار إلى قيام قوة العمليات الأمنية المشتركة بالاستجابة إلى واجب البحث والتحري عن مكان تواجد الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام .

ولفت إلى أن إجراءات التحقيق المتخذة من قبل عناصر القوة المشتركة أمس الثلاثاء أسفرت عن ضبط القيادي (امبارك الخازمي) المتهم بارتكاب عديد الوقائع المجرمة، أخصها:

– دعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة.

– الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجنى عليهم.

– الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض لارتكاب العديد من وقائع القتل (الموسومة بالاغتيالات) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت.

– الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة.

– ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أظهرها:

– الانضمام إلى تنظيم محظور، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة.

– شرع مع أخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا.

– ارتكب مع أخرين بأرض الدولة أفعالًا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.

– اشترك مع آخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل، والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونًا، بعد منعها من ذلك منعًا دائمًا بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم.

ووجه المستشار النائب العام بتقديم الشكر والتقدير لعناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة على الالتزام بتنفيذ الواجبات المسندة إليهم؛ وإصدر تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول المتهم سالف الذكر؛ تمهيدًا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته.