موسكو – أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تأمل ألا تعمد أمريكا والغرب إلى تعقيد الموقف بشأن عملية العودة للاتفاق النووي، وتدعو طهران لإبداء تفاهم حول هذا الموضوع.

وأضاف ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “قلقون لأنه لا يوجد تقدم في تطبيع الوضع فيما يتعلق بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، ولا يزال هناك عدد من الجوانب في طي النسيان والجمود”.

وتابع قائلا نائب الوزير: “ندعو الجانب الإيراني إلى إبداء التفهم المطلوب في هذا الشأن وبذل جهود إضافية من جانب طهران”.

وأضاف ريابكوف قبل اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي: “إن موسكو تأمل ألا تؤدي الولايات المتحدة والغرب ككل إلى تعقيد الموقف بشأن عملية استعادة الاتفاق النووي، بالطبع، نود ونأمل أن يظهر زملاؤنا الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهجا متوازنا ومسؤولا، وألا يتصرفوا كما حدث في الماضي، مما يؤدي إلى تعقيد الموقف إلى حد كبير من خلال البيانات والأفعال العملية”.

ولفت ريابكوف إلى أنه وخلال لقائه اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ستتركز المشاورات حول ضرورة تكثيف المباحثات في فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدا: “سنركز على الوضع المتعلق بمهمة استئناف محادثات فيينا، وهي فترة التوقف التي طال أمدها”.

المصدر: نوفوستي