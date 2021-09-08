الجزائر – كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، امس عن حجم الديون التي مسحتها الجزائر عن دول إفريقية وعربية بين سنتي 2010 و2014.

وأشارت الوكالة إلى أن “الجزائر رفضت دوما اللجوء لقرار مسح الديون المستحقة لدى عدة دول كوسيلة لممارسة ضغط ما، حيث ما فتئت تدعو بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي من أجل عالم متضامن، وقررت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 إلغاء ديون بقيمة إجمالية تقدر 1.4 مليار دولار”.

وأضافت أن “هذه الديون تخص 14 بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، وبلدين عربيين بقيمة 504 ملايين دولار”.

وقالت: “هناك دول أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر لم تمسحها، بل عملت على تحديد رزنامة تسديد في إطار اتفاقيات ثنائية”.

المصدر: “واج”