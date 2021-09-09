المغرب – أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية بلغت 50.18%.

ولم تصدر بعد تفصيلات حول الأصوات التي حازتها الأحزاب، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يتوقع البعض أن يحظى بنسب عالية أعلن مع إغلاق الصناديق أنه سجل “خروقات وتجاوزات عديدة في متخلف ربوع المملكة” حسبما ذكر المدير العام للحزب عبد الحق العربي الحزب عبر صفحة الحزب في الـ”فيسبوك”.

ويضم مجلس النواب المغربي 395 مقعدا، بينها 90 للنساء.

ومن المرتقب أن يجتمع الملك محمد السادس، بعد الإعلان عن النتائج النهائية، مع عضو من الحزب الذي حاز النسبة الأعلى من الأصوات لتعيينه رئيسا للحكومة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية