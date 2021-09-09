ليبيا- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توجهه إلى تونس اليوم الخميس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد لمعالجة المشاكل العالقة بين البلدين.

تأكيد الدبيبة جاء خلال جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية في مجلس النواب التي تابعت مجرياتها صحيفة المرصد وفيها أشار إلى عزمه معالجة أسباب استمرار إغلاق الحدود بين البلدين ووضع النقاط على الحروف لأن ليبيا وتونس تحتاجان لفتح المعابر الحدودية.

وتابع الدبيبة أن ليبيا لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب فهي دولة صديقة وشقيقة وجارة ولابد أن تكون العلاقات معها رسمية وشعبية واقتصادية مؤكدا في سياق آخر احترامه للمؤسسات ومجلس النواب لأنه السلطة العليا في البلاد والمساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة.

وأبدى الدبيبة استعداده للتعاون مع مجلس النواب إلا أن الأخير يعمل على تأخير المشاريع التنموية لحكومة الوحدة الوطنية لتأخره في إقرار الميزانية مبديا احتجاج الحكومة على طريقة تعليق جلسة المجلس الثلاثاء لأن تأخر الوزراء أتى بسبب سد المتظاهرين للطريق أمام مقر مجلس النواب.

وأضاف الدبيية إن مجلس النواب يتأخر في إقرار الموازنة ومن ثم يحاسب حكومة الوحدة الوطنية على حجم إنفاقها ومصاريفها التي تم إنفاقها من باب الطوارئ ومنها 700 مليون لوزارة الداخلية بالحكومة ومليارا و200 مليون لوزارة الصحة و50 مليونا للمراكز الطبية و150 مليونا لوزارة المواصلات.

وأشار الدبيبة إلى صرف 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي و100 مليون لوزارات مختلفة وتخصيص 500 مليون لصدوق التضامن الاجتماعي مع حاجة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للميزانية لحاجة المدن لإعادة إعمار وإقامة مشاريع بنية تحتية متوقفة يحتاجها الشعب مثل المستشفيات والطرق والكهرباء.