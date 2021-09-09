ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، ومستشار الرئيس، والناطق باسم مجلس الوزراء والرئيس، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بالديوان، والسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل اونماخت.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة آخر التطورات السياسية في ليبيا وإمكانية المضي قدمًا نحو الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام والتحديات التي تواجهها.

وأُبلغ الدبيبة عن إعادة إفتتاح ألمانيا لسفارتها وعودتها للعمل بطرابلس.

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