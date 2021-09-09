ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد إن جلسة مساءلة الحكومة بدأت في حدود الساعة 11 بحضور رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضر والوكلاء والوزراء واستمرت الجلسة بكلمات من رؤساء اللجان، من خلال الأسئلة التي وجهت للحكومة للرد عليها، مشيرًا إلى أن الأسئلة وجهت للحكومة من قبل وجاءت الردود ووزعت على أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها.

الزغيد لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن أعضاء اللجان وجهوا الأسئلة لرئيس الحكومة الذي استمع بدوره إليها، ورد ردودًا وفق ما لديه من إجابات، وأتيح من خلاله لبعض الوزراء ردود على بعض الأسئلة.

وتابع: “تناقشنا في الانفاق خلال المدة والتي ذكر فيها حوالي 43 مليارًا وفق التقرير الذي قدم إلينا من لجنة المالية التي جلس معها محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبعد ذلك أعطى الأذن رئيس مجلس النواب لدولة الرئيس والوكلاء والوزراء والحاضرين من الحكومة بمغادرة القاعة، ومن ثم عقدنا جلسة لمناقشة بعض الأمور حول سحب الثقة من الحكومة علقت الجلسة ليوم الإثنين القادم وسنناقش هذا الموضوع”.

وأشار إلى أن هناك العديد من النواب وقعوا على طلب سحب الثقة من الحكومة قبل أن يأتوا لبند الاستماع، وبعد أن غادرت الحكومة الجلسة تم الاجتماع في قاعة مجلس النواب لمناقشة المسألة، وبالنتيجة غادر النواب القاعة ورئيس مجلس النواب قال حتى تكون جلسة مكتملة يوم الإثنين القادم سيتم مناقشة هذا الموضوع، وفقًا لحديثه.

وتحفظ على توقعاته حول سحب الثقة من الحكومة يوم الإثنين القادم قائلًا: “لا أستطيع أن أجيب عليه ولكل حادث حديث بعد أن تنعقد الجلسة ونرى النصاب والنقاش والحوار من خلاله سنعرف إذا نسحب الثقة من الحكومة من عدمها، الإثنين القادم سيعطينا ما سيحصل في الجلسة”.

كما بيّن أن حكومة الوحدة الوطنية مدتها إلى تاريخ 24 ديسمبر وأمامها ملفات كثيرة جدًا كملف المصالحة الوطنية وتنفيذ قانون العفو العام، مستطردًا: “سعداء أنه بدأ القانون والشكر موصول للحكومة ووزير العدل بتنفيذ قانون العفو العام، هناك العديد من تم إخلاء سبيلهم ورئيس الحكومة اليوم وعد أنه كل من عليه حكم البراءة يخرج من السجن ومن لم يقدم للحكم سيتم محاكمته، لكن طلبنا منه أن هناك حكومة شرعية في مجلس النواب ببنغازي وبعد ما تم دمجها بحكومة واحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية صورت أنها لبرقة فقط، ولم يهتم بهم أحد”.