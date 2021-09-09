ليبيا – أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن وزارته لم تُنفق سوى 100 مليون دينار من الميزانية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، مرحّبًا في الوقت ذاته بتشكيل مجلس النواب لجنة لمراقبة ميزانية وزارته.

الزناتي وفي معرض ردّه خلال جلسة استجواب الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء بطبرق وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح أن الحكومة خصصت 200 مليون دينار لتمكين الوزارة من دفع مستحقات العناصر الطبية، إلا أنه جرى تسييل 100 مليون دينار منها فقط، سُدِّد منها 79 مليونًا فقط كمستحقات مالية للعناصر الطبية.

وقال: إن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دينار لمكافحة فيروس كورونا، لكن المبلغ لم يتم صرفه حتى الآن، كما خصصت 600 مليون دينار لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك 500 مليون دينار لمشغلات المعامل اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالي ما خصص مليار و 700 مليون.

وأكد وزير الصحة أن الأموال لم تصرف حتى الآن، معتبرًا أن أولوية الحكومة الآن هو توفير اللقاح وتطعيم أكبر عدد من الليبيين.