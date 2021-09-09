ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الدين السائح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر، لافتًا إلى أنها وصلت إلى أعلى مستوى من الجاهزية

السايح وفي مداخلة له على برنامج “البلاد”، الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أشار إلى الدخول في مرحلة وصفها بـ”الدقيقة والحساسة”، تتعلق باختبار منظومة تسجيل المرشحين، وكذلك التدريبات بالنسبة للمشرفين على اللجان الانتخابية.

وحث السايح مجلس النواب على ضرورة تسليم القوانين الانتخابية بسرعة؛ حتى تتمكن المفوضية من الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر.

وأضاف أن قانون انتخاب الرئيس سيتم استلامه خلال أيام، كاشفًا عن طلب قدمه للبرلمان بتضمين قانون انتخاب البرلمان للنقاط المتعلقة بتوزيع المقاعد وترسيم الدوائر.