العجز التجاري في الجزائر يتراجع 88% في الفترة من يناير إلى أغسطس

العجز التجاري في الجزائر يتراجع 88% في الفترة من يناير إلى أغسطس

الجزائر – أكدت وزارة المالية الجزائرية إن العجز التجاري للبلاد انخفض بنسبة 87.9% إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.

وأضافت الوزارة في بيان يوم امس أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق.

وذكرت أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل.

ولا تزال الجزائر تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90% من صادراتها الإجمالية و60% من ميزانية الدولة.

وتتوقع شركة “سوناطراك” للنفط والغاز المملوكة للدولة أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق الدولية.

المصدر: “رويترز”