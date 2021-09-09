ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الاتفاق مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على دعم استقرار ليبيا.

تأكيد المنقوش جاء خلال مؤتمر صحفي جمعها ببوريل في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد وفيه أشارت إلى التوافق على دعم الانتخابات وإدارة حدود البلاد الجنوبية مشيرة إلى حرص ليبيا على التعاون في ملف الأمن والاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي للروابط التاريخية والجغرافية مع دول الاتحاد.

بدوره أكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية وإصلاح قطاع الأمن بعد أن حققت ليبيا الكثير من التقدم خلال العام الماضي بوقف لإطلاق النار واختيار مؤسسات موحدة وخارطة طريق للانتخابات حان وقت تنفيذها وتعزيز التقدم.

وأشار بوريل إلى دعم الاتحاد الأوروبي التقني لمفوضية الانتخابات في ليبيا والاستعداد لعمل المزيد مبينا أنه لا يوجد وقت لإضاعته وهو ما يحتم إقرار التشريعات اللازمة داعيا مجلس النواب إلى القيام بعمله والبدء بعمليات ملموسة على حد تعبيره.