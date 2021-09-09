بعد عام من إصدار بقيمة 750 مليون دولار.. مصر تعتزم زيادة السندات الخضراء

بعد عام من إصدار بقيمة 750 مليون دولار.. مصر تعتزم زيادة السندات الخضراء

مصر – تعتزم مصر زيادة عدد وتكرارية إصداراتها من السندات الخضراء بعد نجاح بيع سندات بقيمة 750 مليون دولار قبل عام.

وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك إنه “من حيث المبدأ، فإن من الأولويات الرئيسية للبلاد الاستمرار في السير في هذا الاتجاه بإصدار المزيد من السندات الخضراء”.

وأضاف خلال مؤتمر “غلوبال كابيتال” لأسواق رأس المال المستدامة، إن هذا ليس على الصعيد الحكومي فحسب، إذ إنه من الأهداف الرئيسية للبلاد خلق معيار للقطاع الخاص بطرقها هذه السوق.

وأصبحت الحكومة المصرية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبيع مثل تلك السندات عندما أصدرت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر أيلول 2020. وقدمت العملية للمستثمرين عائدا بنسبة 5.25 في المئة.

وخصصت الحكومة عوائد بيع 2020 لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وحسب تعريف البنك الدولي، فالسندات الخضراء هي اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

المصدر: “رويترز”