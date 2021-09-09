ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن مجلس النواب عقد أمس الأربعاء جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خصصت لاستجواب الحكومة المعلن عنه سلفًا.

بليحق أوضح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها أنه حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مضيفًا أن أعضاء مجلس النواب استمعوا لردود الحكومة والإجابات حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة.

وأشار إلى أنه وبعد استمرار الجلسة لساعات طويلة استمرت للمساء علقت الجلسة ليوم الإثنين القادم، لمناقشة وتدارس مجلس النواب لما ورد في هذه الإجابات، والردود من قبل الحكومة حول بنود الاستجواب، ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بهذه الردود والإجابات.