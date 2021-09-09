تعالج هذه الأمراض.. أغلى صابونة في العالم من لبن الحمير تصنع في دولة عربية

تعالج هذه الأمراض.. أغلى صابونة في العالم من لبن الحمير تصنع في دولة عربية

الأردن – كشفت سوزانا حداد، أخصائية التغذية في مركز “ريفيفا” للتجميل في العاصمة الأردنية عمان، أن صابون حليب الأتان (أنثى الحمار) يساهم في تحقيق توازن في درجة الرطوبة في الجلد.

وقالت حداد في تصريح لـ”فرانس برس” إن “هذا الصابون يعمل على إزالة آثار البقع وحب الشباب والتجاعيد، بسبب احتوائه على البروتينات والعناصر المعدنية بما في ذلك المغنيسيوم والنحاس والصوديوم والمنغنيز والزنك والكالسيوم والحديد”.

وأكدت أن “حليب الحمار يحتوي على نسب منخفضة من الكازين (بروتين بطيء الهضم قابل للتخثر) وعلى نسب أعلى من مصل اللبن الذي يتميز بخصائص مضادة للميكروبات ومركبات يمكن أن تمنع نمو الفيروسات والبكتيريا”.

من جهتها، أكدت صاحبة فكرة مشروع صناعة صابون حليب الحمير في الأردن سلمى الزعبي، مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتوحيد لون البشرة.

ويصل سعر القطعة الصغيرة (85 غراما) إلى ثمانية دنانير (11 دولارا) بينما تباع الكبيرة (وزن 125 غراما) بعشرة دنانير (14 دولارا).

المصدر: “المصريون”