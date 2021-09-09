ليبيا – بعثت إدارة الرقابة بالمصرف المركزي مراسلة إلى مصرف الوحدة بشأن الزيارات الميدانية المفاجئة على بعض فروع الأخير في المنطقة الغربية.

المراسلة التي نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية وتابعتها صحيفة المرصد أشارت إلى زيارة فرعي أبو عيسى والزاوية في الـ2 من سبتمبر الجاري ليتبين عدم توزيع السيولة النقدية وأن آخر توزيع كان خلال يوليو الماضي لتقوم الإدارة بالتنبيه حول ضرورة الإلتزام التام بالرسالة الدورية.

وتابعت المراسلة إن الرسالة الدورية هي بشأن العمل على توفير السيولة بكافة فروع ووكالات المصرف وتوزيعها بشكل يومي على الزبائن والتنبيه على إدارات المناطق والفروع التابعة له وتغدية آلات السحب الذاتي بالنقد ومتابعتها بشكل مستمر بما يسهل على الزبائن الحصول على السيولة.