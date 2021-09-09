ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان، وزيرَ خارجيّة إيطاليا لويجي دي مايو أمس الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة روما الإيطالية، وبحضور عضو المجلس رمضان الزرقاني وسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا عمر الترهوني والقنصل الليبي لدى إيطاليا سالم جموم.

المشري أكد خلال الزيارة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على خصوصية العلاقة الليبية مع جمهورية إيطاليا.

وتناول المشري أثناء اللقاء الاستعدادت لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مبيّنًا أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية.

كما استعرض التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية، مبينًا أن أي تعطيل للاستحقاق الانتخابي قد يؤدي إلى الانسداد السياسي.

من جهته، رحّب وزير الخارجية لويجي دي مايو بالمشري والوفد المرافق له في إيطاليا، مؤكدًا على عمق الصداقة والعلاقة التاريخية المتميزة بين إيطاليا وليبيا.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالي يتابع باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا وهي من أولوياته، وأنه يدعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي، واتفاق برلين، وملتقى الحوار؛ للوصول إلى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

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