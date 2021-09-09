فرنسا – أثار الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مخاوف وشكوك جماهير فريقه منذ الانضمام لصفوف النادي الباريسي هذا الصيف، قادما من ريال مدريد.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” في تقرير لها، إلى أن الجماهير الباريسية بدأ صبرها ينفد بشأن راموس، وتترقب ظهوره الأول مع الفريق، ما أثار القلق والشكوك حول المدافع الإسباني المخضرم.

ولم يشارك راموس (35 عاما) في أي مباراة ودية أو رسمية مع باريس سان جيرمان، حيث يتعافى من إصابة في عضلة الساق.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن راموس لن يشارك في مباريات باريس قبل يوم 22 سبتمبر الجاري، لأن المدير الفني للفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لا يريد المجازفة به، بل يريد إشراك المدافع وهو جاهز بنسبة 100%.

ولفتت إلى أن راموس لن يشارك في مباراة كليرمون في الدوري أو كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ورجحت “لو باريزيان” أن مدرب باريس سان جيرمان لن يخاطر بإشراك سيرخيو راموس أمام أولمبيك ليون، لقوة المباراة، لذا ربما تشهد مواجهة ميتز يوم 22 سبتمبر المقبل، الظهور الأول لراموس بقميص “الأمراء”.

يذكر أن سيرخيو راموس انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد، ووقع على عقد مع النادي الباريسي حتى صيف 2023.

المصدر: وكالات