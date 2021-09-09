روسيا – تصبح الشوكولاته الروسية أكثر شعبية من منافستها السويسرية، وفي نهاية هذا العام يمكن لروسيا أن تدخل في نادي أكبر 10 دول موردة للشوكولاته في العالم.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “نوفوستي” فإن روسيا يمكن أن تتجاوز سويسرا بإمدادات الشوكولاته هذا العام. وبناء على التقرير فإن روسيا يمكن أن تصعد من المركز الـ11 وتدخل ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للشوكولاته.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات من القطاع الصناعي، إلى أن منتجات الشوكولاته الروسية يتم تصديرها إلى أكثر من 75 بلدا، وتعد دول من رابطة الدول المستقلة (دول سابقة في الاتحاد السوفيتي) في قائمة المشترين.

وتعتبر دولا مثل أوزبكستان وبيلاروس وأذربيجان والصين من أكبر المستوردين للشوكولاته الروسية. وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت إمدادات الشوكولاته الروسية وتجاوزت في 2020 حاجز الـ300 ألف طن.

كذلك لفت التقرير إلى أن صادرات الشوكولاته من روسيا إلى الصين نمت بنحو 9 مرات على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث تعد روسيا الآن المورد الرئيسي للشوكولاته إلى الصين.

المصدر: نوفوستي