كازاخستان – أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن سلطات بلاده مستعدة لترتيب الاتصالات مع السلطات الأفغانية الجديدة، بهدف حل المشاكل الإنسانية.

وأضاف توكاييف: “تعتقد كازاخستان، أن أفغانستان يجب أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة الأراضي، تعيش في سلام مع جيرانها”.

وتابع رئيس كازاخستان: “نحن على استعداد للدخول في اتصالات عملية ذات طابع بناء مع السلطات الجديدة هناك، في سبيل حل المشاكل الإنسانية الحادة التي تواجهها هذه الدولة التي طالت معاناتها”.

وشدد الرئيس توكاييف، على أنه لا يجوز للمجتمع الدولي ترك أفغانستان لوحدها أمام الصعاب، في هذه اللحظات المصيرية. وقال: “على العكس من ذلك، يجب علينا دمج فكرة التنمية الاقتصادية والمستدامة مع جميع التدابير والخطط المستقبلية المتعلقة بأفغانستان. ونأمل أن تثبت طالبان أنها في الواقع أكثر اعتدالا وانفتاحا خلال المفاوضات وأن تقوم بتشكيل حكومة وطنية موحدة وشاملة وتمثل الجميع حقا”.

المصدر: نوفوستي