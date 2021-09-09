لبنان – أكد نقيب موزعي الغاز في لبنان عبد الهادي كمال العبيدي، إن المخزون من مادة الغاز، يكفي حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، داعيا المواطنين إلى “عدم التهافت وشراء الغاز من السوق السوداء”.

وأوضح العبيدي في بيان أنه “إذا رفع الدعم عن قارورة الغاز المنزلي سعة 10 كلغ كليا سيكون سعر القارورة بحدود 180,000 ليرة لبنانية (حوالي 10 دولار بحسب سعر الصرف في السوداء)، هذا إذا احتسبتا سعر صرف الدولار 18 ألف ليرة وسعر طن الغاز وسطي حسب نشرة “البلاتس” العالمي بحدود 900 دولار”.

ولفت إلى أنه “لم يحدد بعد آلية لرفع الدعم، إن كان من خلال مصرف لبنان التحاويل أي نفس الآلية أو بتحرير السعر والشركات الخاصة تؤمن التحاويل وشراء الدولارات من السوق المحلي أو من الخارج وتأمين الأسواق حسب حاجتها”.

وقال إن “الموزع يتحمل خسائر فادحة من خلال الكمية القليلة التي يحصل عليها من الشركات المعبئة بسبب (الكوتا) التي وضعتها الشركات المستوردة، أو تأمين مادة المازوت والبنزين إذا وجدت في السوق السوداء”.

المصدر: “صوت لبنان”