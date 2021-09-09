إسبانيا – ذكرت محطة “راديو ماركا” الإذاعية الإسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي وضع شرطا رئيسيا يعقد خطط ريال مدريد في صناعة فريق الأحلام.

ويسعى النادي الملكي لصناعة فريق يحلم به طويلا في الصيف القادم، عبر ضم كل من مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي سيكون متاحا في الصيف المقبل بقيمة 75 مليون يورو.

إلا أن مبابي أبلغ مسؤولي ريال مدريد بالفعل أنه لا يرغب في العمل إلى جانب هالاند وفقا لمحطة “راديو ماركا”.

ويبدو أن لدى مبابي خططا تتعارض مع العمل مع هالاند إذ يرغب في أن يكون النجم الرئيسي والأوحد في ريال مدريد، وهذه الرغبة هي أحد الأسباب التي تقوده للخروج من باريس سان جيرمان، خاصة بعد وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووجود البرازيلي نيمار.

وفي حالة رضخ ريال مدريد لشرط النجم الفرنسي، فذلك يعني أن النادي الإسباني سيفقد فرصة التعاقد مع هالاند، أو ربما سيحاول إقناع مبابي بأنه سيحظى بمكانة استثنائية لن تتأثر في حال ضم النرويجي.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الفائتة، وقدم 3 عروض كبيرة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وصل آخرها إلى قيمة 200 مليون يورو، إلا أن البي سي جي رفض كافة العروض.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وفي حال استمرار رفض نادي العاصمة الفرنسية بيعه في فترة الانتقالات الشتوية سيكون بإمكانه الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان كلاعب حر الصيف القادم.

المصدر: “وكالات”