إنجلترا – اكد المدير الفني لنادي أرسنال، الإسباني مايكل أرتيتا، إنه استبعد لاعب وسط فريقه، المصري محمد النني، خلال الفترة المقبلة لمعاناته من الإصابة.

وأوضح أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، قبيل مواجهة نوريتش سيتي، المقررة بعد غد السبت لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، مما أدى إلى استبعاده من مباراة الفريق المقبلة.

وأكمل: “النني يعاني من شد في أوتار القدم، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات في خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع”.

وكان النني، الذي غاب عن مباراة منتخب بلاده الأخيرة ضد الغابون (1-1) في تصفيات مونديال “قطر 2022″، على وشك الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الانضمام إلى نادي غالطة سراي التركي.

وخاض النني البالغ عمره 29 عاما، 41 مباراة مع أرسنال في الموسم الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن أرسنال، سيبحث في مواجهته ضد نوريتش سيتي، عن فوزه الأول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث جولات.

المصدر: وكالات