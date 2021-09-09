مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا على المستوى الرياضي

مصر – وقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وأوليغ ماتيتسين وزير الرياضة الروسى مذكرة تفاهم على المستوى الرياضي، تعزيزا للتعاون المشترك، لما تمثله الرياضة من أسلوب حياة لكل الشعوب.

وأوضح صبحي أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل البرامج، والخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على صعيد الرياضة الجماهيرية والرياضة للجميع، والرياضة لذوي الهمم، والعلوم الرياضية، والتكنولوجيات الرياضية والبنية التحتية الرياضية، وإجراءات مكافحة المنشطات.

وأضاف صبحي أن هذا التعاون والاتفاق جاء بعد التوقيع على الأطر العامة له، والتي جاءت على هامش زيارته للقاهرة في مايو الماضي، بحضور السفير جورجيو بورسينكو سفير روسيا الاتحادية بمصر، والذي تم وفقا لرؤية مصر وروسيا وتطلعهما في تحقيق تعاون حقيقي على كافة المستويات خصوصا المجال الرياضي.

يأتي ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة، في المنتدى الدولي التاسع “روسيا دولة الرياضة” الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى غدا الجمعة.

والتقى على هامش المؤتمر الوزير المصري مع وزيرة التعليم والرياضة من دولة مونتينيغروا، حيث جاء اللقاء لبحث سبل التعاون الرياضي والشبابي، وكيفية الاهتمام بالنشء والمواهب، ومناقشة أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن.

كما اجتمع صبحي وعدد من وزراء الشباب والرياضة، وقادة العمل الرياضي في بعض الدول، لبحث التعاون في المجالات الرياضية والشبابية، وكذلك قادة الاتحادات الرياضية لتوقيع خطة العمل التنفيذية.

الجدير بالذكر أن هناك تعاونا وثيقا بين مصر وروسيا في شتى المجالات خاصة في مجال الشباب.

المصدر: RT