المغرب – أكد المبعوث الجزائري الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية، عمار بلاني، إن المغرب “متخوف من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر”.

وأوضح بلاني في حديث مع صحيفة “الشروق” الجزائرية أن القرار يتعلق باتفاقيتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب دون موافقة جبهة “البوليساريو”.

وأشار إلى أن “المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، ودليل ذلك المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم”.

وأضاف أن “جبهة البوليساريو، وهي الممثل الشرعي، لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات”، مؤكدا أن المغرب “يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين”.

ولفت إلى أن هذا هذا القرار “سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة”.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن “محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ستصدر يوم 29 سبتمبر الجاري قراريها بشأن شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة لإقليم الصحراء الغربية”.

المصدر: “الشروق” + “واج”