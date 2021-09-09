مسؤول في منظمة “الفاو”: الأغذية السمكية لا يمكن أن تكون مصدرا لفيروس كورونا

مسؤول في منظمة “الفاو”: الأغذية السمكية لا يمكن أن تكون مصدرا لفيروس كورونا

روسيا – صرح مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن المواد الغذائية السمكية بشتى أنواعها لا يمكن أن تتسبب بإصابة الإنسان بفيروس كورونا.

وقال مدير فرع منظمة الفاو في روسيا، أوليغ كوبياكوف، في حديث لوكالة “تاس”، يوم الأربعاء: “أنا مخول بأن أؤكد نيابة عن الفاو أن المواد السمكية لا يمكن أن تنقل فيروس كورونا، وهي آمنة”.

وأوضح أن هذا يخص الأسماك الطازجة والمجمدة والمعلبات.

وكانت الصين قد فرضت في عام 2020 قيودا على استيراد المواد السمكية من روسيا، وأوقفت السلطات الصينية من بداية العام الجاري 20 شحنة من الأسماك من روسيا، مدعية بالعثور على فيروس كورونا فيها.

وكان المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أن سبب انتشار فيروس كورونا في سوق المواد الغذائية في مدينة ووهان في أواخر عام 2019 قد يكون نقل الفيروس مع المواد الغذائية المجمدة المستوردة من الخارج أو من مناطق صينية أخرى.

المصدر: “تاس”