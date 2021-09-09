ألمانيا – لوتار فيلر رئيس معهد “روبرت كوخ” لمكافحة الأمراض في ألمانيا إن معدل التطعيم بحاجة للارتفاع لتجنب موجة أخرى من فيروس كورونا، محذرا من أن “الوباء لم ينته بعد”.

وأوضح فيلر أن ألمانيا يمكن أن تشهد موجة أخرى من الحالات في الخريف، مع إمكانية إرهاق النظام الصحي في البلاد.

وأضاف أن عدد المرضى في العناية المركزة قد تضاعف تقريبا إلى أكثر من 1300 مريض في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن كل من لم يتم تطعيمه من المحتمل أن يصاب بالفيروس في مرحلة ما من الوباء.

يذكر أنه تم تطعيم أكثر من 61 بالمائة من السكان في ألمانيا بشكل كامل، وهذا أقل مما هو عليه الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى.

وهناك أكثر من 4 ملايين إصابة و92448 حالة وفاة مؤكدة في ألمانيا منذ بداية الوباء.

المصدر: “أسوشيتد برس”