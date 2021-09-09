لبنان – أكد النائب في البرلمان الفرنسي لويك كيرفان أن تطبيق العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين “مسألة أيام أو أسابيع”.

وفي حديث لقناة MTV اللبنانية قال كيرفان إن “تشكيل الحكومة في لبنان مرحلة ضرورية لكنها غير كافية، فإدارة الإصلاحات بعدها وتطبيق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الطبقة السياسية أمر أساسي”.

ولفت إلى أن “مسألة تطبيق العقوبات الأوروبية على شخصيات لبنانية هي مسألة أيام وأسابيع فقط”.

وأعرب عن استغرابه حيال “إلقاء اللوم في لبنان على التوازنات الخارجية في ما يتعلق بالتأخير في تشكيل الحكومة”.

من جهة أخرى، أكد أن “مؤتمر بغداد الذي عقد مؤخرا يشكل مرحلة هامة على طريق تهدئة التوترات في المنطقة”.

وأشار إلى أن “الاتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي تناول عددا من المواضيع ومنها الملف النووي الإيراني وموضوع لبنان”.

المصدر: MTV