سويسرا – شهدت الملاعب الأوروبية يوم الأربعاء، إقامة 12 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام شتاء 2022.
وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:
أرمينيا x ليشتنشتاين – (1-1)
كوسوفو x إسبانيا – (0-2)
أيسلندا x ألمانيا – (0-4)
اليونان x السويد – (2-1)
مقدونيا الشمالية x رومانيا – (0-0)
إيطاليا x ليتوانيا – (5-0)
إيرلندا الشمالية x سويسرا– (0-0)
ألبانيا x سان مارينو – (5-0)
هنغاريا x أندورا – (2-1)
بيلاروس x بلجيكا – (0-1)
ويلز x إستونيا – (0-0)
بولندا x إنجلترا – (1-1).
المصدر : RT