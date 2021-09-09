سويسرا – شهدت الملاعب الأوروبية يوم الأربعاء، إقامة 12 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام شتاء 2022.

وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:

أرمينيا x ليشتنشتاين – (1-1)

كوسوفو x إسبانيا – (0-2)

أيسلندا x ألمانيا – (0-4)

اليونان x السويد – (2-1)

مقدونيا الشمالية x رومانيا – (0-0)

إيطاليا x ليتوانيا – (5-0)

إيرلندا الشمالية x سويسرا– (0-0)

ألبانيا x سان مارينو – (5-0)

هنغاريا x أندورا – (2-1)

بيلاروس x بلجيكا – (0-1)

ويلز x إستونيا – (0-0)

بولندا x إنجلترا – (1-1).

المصدر : RT