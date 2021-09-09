روسيا – أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وأكدت وزارة الطوارئ اليوم الأربعاء أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في “تيليغرام” أن الوزير البالغ من العمر 55 عاما ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

وتابعت أن زينيتشيف، وعندما لم يتسن لأحد فعل شيء، قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

وتوفى المصور الذي حاول الوزير إنقاذه، أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر زينتشيف قبل ساعات معدودة من وفاته.

المصدر: RT