ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات امس بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 69.55 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.34% إلى 72.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

كذلك ذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.

المصدر: رويترز + بلومبرغ