ليبيا – التقى عميد بلدية شحات حسين بودرويشة وعميد بلدية سوسة وائل ابريك مع وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة مشكلة نقص المياه وموضوع صيانة محطة تحلية المياه بسوسة، مبينًا أن بوفليقة خصص قيمة مالية كبيرة للصيانة واستيراد قطع غيار ومواد تشغيل للمحطة.

وتابع البيان: إن بوفليقة سيعلن ذلك رسميًا من داخل محطة تحلية المياه في سوسة بصحبة الشركة المنفذة انطلاق العمل المتوقع أن ينتهي بحلول نهاية العام الحالي لتعمل بكامل قدرتها.