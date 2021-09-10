البحرية الأمريكية تطلق قوة جديدة للردع في الخليج

البحرية الأمريكية تطلق قوة جديدة للردع في الخليج

الولايات المتحدة – أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه أطلق قوة جديدة تستخدم الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التي لا تحتاج للعنصر البشري، لتعزيز الردع في منطقة الخليج.

وقال الناطق باسم الأسطول تيم هوكينز “إنها قوة عمل مكرسة لدمج سريع للأنظمة غير المأهولة المسيرة عن بعد والذكاء الاصطناعي مع العمليات البحرية في منطقة الأسطول الخامس”.

وأضاف “عندما نتحدث عن تكامل أنظمة جديدة غير مأهولة، فإننا نتحدث عن أنظمة يمكن استخدامها تحت الماء، وعلى الماء وفوقه”، في إشارة إلى طائرات مسيّرة ووسائل أخرى يمكن التحكم بها عن بعد.

وأصدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الخميس بيانا قالت فيه إن القوة الجديدة ستعتمد على “الشراكات الإقليمية والتحالفات”.

وقالت “إن الهدف الأساسي من قيامنا بذلك هو تعزيز وعينا بالمجال البحري، وثانيا، زيادة الردع”.

والشهر الماضي، اتهم وزراء خارجية مجموعة السبع إيران بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة في 29 يوليو على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل أسفرت عن مقتل جندي بريطاني سابق ومواطن روماني.

ونفت إيران بشدة وجود أي صلة لها بالهجوم الذي وقع مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

كما ألقي اللوم على إيران في اختطاف مزعوم لناقلة في خليج عمان في أغسطس.

المصدر: وكالات